Driehoeksoverleg: extra maatregelen Poelenburg

ANP

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad, politie en openbaar ministerie gaan extra maatregelen nemen om de ongeregeldheden in de wijk Poelenburg in Zaandam aan te kunnen pakken. In de gebieden waar de groep jongeren voor de meeste overlast zorgt, zal cameratoezicht worden ingezet.

Door Internetredactie - 12-9-2016, 19:28 (Update 12-9-2016, 19:32)

Dat meldt de politie maandagavond in een persbericht. De maatregelen zijn de uitkomst van een driehoeksoverleg dat eerder op de dag plaatsvond.

Naast cameratoezicht zal worden opgetreden tegen samenscholing. Personen die binnen het gebied rond de E. Heimansstraat niet de aanwijzingen van de politie opvolgen kunnen worden weggestuurd, bekeurd of aangehouden. Bij recidive kan zelfs een gebiedsverbod worden opgelegd.

Ook zal de politie meer gaan surveilleren in de wijk, zowel opvallend als onopvallend.

Aanhouding

In hetzelfde persbericht meldt de politie dat maandagochtend een 17-jarige jongen uit Zaandam is aangehouden en vastgezet in verband met de mishandeling van een 33-jarige fietser uit Amsterdam op E. Heimansstraat op zaterdagavond. De beelden van deze mishandeling werden op YouTube geplaatst. Het slachtoffer herkende zichzelf op de beelden en deed hierna aangifte. Op basis van het filmpje en de verklaring van de Amsterdammer is de Zaandamse tiener ingerekend.