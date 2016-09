Poelenburg bespreekt onrust straatjongeren in Zaandam

Foto ANP/Olaf Kraak Burgemeester Geke Faber bezocht vrijdag de Vomar in de wijk Poelenburg.

ZAANDAM - Bewoners van de wijk Poelenburg in Zaandam bespreken dinsdag de problemen die zijn ontstaan door hangjongeren rond de plaatselijke supermarkt. In buurtcentrum De Poelenburcht komen de wijkbewoners bijeen vanwege de hoogopgelopen spanningen, onder meer door toedoen van straatjongeren die de buurt terroriseren.

Door ANP - 12-9-2016, 17:59 (Update 12-9-2016, 18:00)

Het raadslid Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad) heeft aangifte gedaan van intimidatie, nadat ze tijdens een interview met regionale omroep NH werd lastiggevallen. Afgelopen weekeinde werd bovendien een hakenkruis op de muur van de plaatselijke supermarkt gekalkt, op de plaats waar de jongeren altijd samenklitten.

Het zijn voorbeelden van incidenten in de Zaandamse wijk, die iedereen sinds vorige week kent. Straatjongeren terroriseren de buurt, waarbij hun gedragingen worden gefilmd en de beelden op internet worden gezet. Die gebeurtenissen worden vastgelegd door Ismail Ilgün. Ruim 50.000 internetters zijn geabonneerd op de vlogs van deze Turkse Nederlander.

Provocatie

Zijn laatste bijdrage van zondag werd 167.000 keer bekeken, maar dat is nog niet de helft van de aantallen van vorige week. Ilgün is hot, noemt de kritiek van onder anderen premier Rutte (‘Dit is tuig van de richel’) ‘negatieve shit’ en zegt in zijn laatste vlog dingen als ‘De overheid hebben wij niet nodig’ en ‘Zo geweldig dat ik met deze kleine camera de macht heb’. Vorige week haalde Ilgün samen met vrienden het bloed onder de nagels van televisiekijkend Nederland vandaan met een provoceren optreden in het tv-programma Pauw.

Sinds Ilgün eind juli begon met het online zetten van filmpjes, is de groep overlastveroorzakers in Poelenburg sterk toegenomen. Het lijkt alsof veel jonge Zaandammers in de vlogs willen figureren. ,,We hebben hier al heel lang overlast. Maar er zijn nu opeens ook heel veel jongere kinderen verschenen”, zegt secretaris Gertjan Welgemoed van de klankbordgroep Poelenburg. ,,Echt uit de leeftijd van acht tot twaalf jaar. Ze denken dat ze zich zo kunnen gedragen in de maatschappij. Ik denk dat we daarom ook de scholen bij het plan van aanpak moeten betrekken. Want dit kan zo niet.”

Dubbel gevoel

Overigens hebben de bewoners een dubbel gevoel over de gebeurtenissen van de afgelopen week. ,,Het probleem staat nadrukkelijker op de kaart dan ooit”, zegt Welgemoed. ,,Dat is positief. Maar buiten dat de groep overlastveroorzakers groeit, vind ik ook dat die vlogger veel te veel ‘moments of fame’ heeft gehad. En dat sterkt de jongens om hem heen in hun gedrag.”

