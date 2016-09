Groot brandweeroptreden in centrum Zaandam

ZAANDAM - De brandweer van Zaandam is maandagmiddag rond half drie in groten getale uitgerukt naar de kruising van de Gedempte Gracht en de Westzijde in het centrum van de stad wegens een brandmelding.

Door Internetredactie - 12-9-2016, 17:28 (Update 12-9-2016, 18:28)

In een eettentje was de vlam in de pan geslagen en een man heeft het vuur daarna getracht te blussen met een plens water. Dat liep niet goed af. Er ontstond een steekvlam, waardoor de man brandwonden aan zijn armen en hoofd opliep. Hij is later naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweeroperatie zorgde voor een hoop commotie omdat een flink stuk rondom de Gedempte Gracht en de Westzijde door de brandweer werd afgezet. Ook werd een grote kraan ingezet voor het verrichten van metingen. Volgens een woordvoerder is dat de standaardprocedure bij een brandgerucht in het centrum. „Dan rijden we altijd met twee tankspuitauto’s en een hoogwerker uit. Maar omdat we altijd snel weten hoe ernstig de situatie is, vertrekken de voeruitgen meestal ook snel.”

Dat was ook nu het geval. Het uitvoeren van de metingen duurde niet bijster lang en de brandweer hoefde geen extra bluswerkzaamheden te verrichten. Rond drie uur keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.