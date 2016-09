Alternatieven bouwwegen Klein Twiske te duur

OOSTZAAN - De Oostzaanse straten Spoetnikstraat en Apollolaan, die kampen met bouwverkeeroverlast, worden niet ontlast. Alternatieve wegen voor het bouwverkeer zijn te duur, meldt de gemeente Oostzaan.

Door Dominic Schijven - 12-9-2016, 17:19 (Update 12-9-2016, 17:19)

Deel twee van nieuwbouwwijk Klein Twiske, ook Wonen aan Het Twiske genoemd, wordt nu gerealiseerd. Spoetnikstraatbewoners en Apollolaners steggelden in het voorjaar onderling en met de gemeente over de bouw. Ze zijn bezorgd over de veiligheid van spelende kinderen, schade, overlast en vervuiling van een jaar lang bouwverkeer. De buurtvereniging Noord Oostzaan overwoog juridische stappen....