Zaandammer naar veelplegerskliniek

ALKMAAR/ZAANDAM - De 45-jarige Zaanse veelpleger Hugo M. moet van de rechtbank in Alkmaar verplicht twee jaar lang worden opgenomen in een kliniek voor veelplegers. De rechtbank vindt dat de enige manier waarop de maatschappij kan worden beschermd tegen de man. M. kreeg de maatregel opgelegd voor een reeks feiten. De rechtbank heeft de eis gevolgd van het openbaar ministerie.

Door Jeannine Verhagen - 12-9-2016, 17:17 (Update 12-9-2016, 17:17)

De rechtbank acht bewezen dat M. meerdere keren gebiedsverboden overtrad in zijn woonplaats. Hij mocht niet in buurt komen van de woningen van zijn moeder, een vriendin van haar en zijn zus. Daarnaast vindt de rechtbank bewezen dat M. een jas heeft gestolen, maar niet dat daar een mobiele telefoon in zat. Tijdens de zitting zei M. dat hij absoluut niet naar een kliniek voor veelplegers wil.