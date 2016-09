Korporaal in de fout bij vechtpartij

ALKMAAR/ZAANDAM - De 28-jarige Mitchel de V. zou volgens zijn advocaat onevenredig zwaar gestraft worden als hij veroordeeld zou worden voor zijn aandeel in een vechtpartij die plaatsvond op 5 mei 2012 in Zaandam. De V. is in dienst van het leger en moet daarom regelmatig een verklaring omtrent gedrag aanvragen.

Door Joost Verhagen - 12-9-2016, 17:10 (Update 12-9-2016, 17:10)

Mitchel de V. zou volgende week vrijdag voor ruim vier maanden naar Irak moeten vertrekken, maar een zware straf zou dit in de weg kunnen zitten. ,,Ik hou van mijn werk...