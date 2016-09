Boze ouders en flinke boete voor Oostzaner (17)

ZAANDAM - Een jongen uit Oostzaan is in de nacht van zaterdag op zondag in de wijk Poelenburg in Zaandam aangehouden door de politie. Hij reed zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol op een snorfiets. Een duur ritje, hij heeft in totaal voor 640 euro aan boetes gekregen.

Door internetredactie - 11-9-2016, 21:20 (Update 11-9-2016, 21:20)

Dat meldt de politie op Facebook. De politie gaf het stopteken om te controleren of de bestuurder in het bezit was van een rijbewijs. Hierop gaf de passagier zijn rijbewijs. De agenten hadden echter gezien dat deze persoon niet achter het stuur zat.

Voor beide overtredingen kreeg de jongen dus een flinke boete. De jongen werd nadat alles was afgehandeld door zijn ouders opgehaald van het bureau. De ouder waren niet te spreken over de actie van hun zoon, meldt de politie.