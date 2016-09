Met ogen in je rug over Rustenburg

Shared space: fietsers links en rechts en een voetganger er tussen.

ZAANDAM - Ineens stonden er deze maand vier palen op het kruispunt van Gedempte Gracht, Rustenburg en Hermitage. Maar nog steeds moet je er goed opletten, hoe je je ook verplaatst.

Rijd je over het Rustenburg dan kan er ineens iemand voor je staan. Lopend van de ene naar de volgende winkel lijken veel voetgangers nauwelijks in de gaten te hebben dat ze een weg oversteken. En op hun beurt reageren de tweewielers. Rijden links over de weg of gaan het voetpad...