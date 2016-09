Monumentendag heeft iedereen iets te bieden

OOSTKNOLLENDAM/WORMERVEER - In pakhuis Koningsbergen aan de Dorpsstraat in Oostknollendam draaide zaterdag alles om de geschiedenis van het basisonderwijs in het dorp.

Door Peter Roggeveen - 11-9-2016, 16:34 (Update 11-9-2016, 16:34)

Heel veel schoolfoto’s door de jaren heen, leesboekjes met Ot en Trui als hoofdpersonen, keurig bijgehouden absentieboeken, een houten beschilderde schooltas uit eind negentiende eeuw, een overzicht van onderwijzers en natuurlijk foto’s van schoolreisjes. Busreisjes naar onder meer Hoenderloo, Garderen en Kasteel Haaarzuilen.

De Stichting Historisch Oostknollendam (SHOK) was stevig aan de slag gegaan om een gedetailleerd overzicht te bieden van...