Media-aandacht ’treitervloggers’ zet Zaanse meisjes aan tot praten over nare ervaringen

ZAANDAM - De aandacht van de media voor de 'treitervloggers' in de Zaandamse wijk Poelenburg maakt reacties los. Een Zaanse verhaalde op Facebook over haar mishandeling, op woensdag 7 september, door een jongen in de wijk Poelenburg. Inmiddels heeft zij dit bericht verwijderd. Een andere jonge vrouw zegt dat ze in het centrum van Zaandam is bespuugd door een jongen nadat ze zei dat ze met rust gelaten wilde worden.

Door Leonie Groen - 10-9-2016, 19:52 (Update 10-9-2016, 20:07)

De Zaanse zat in een park bij Poelenburg. Een jongen van begin twintig zei volgens haar: ,,Ik wil me tegen jou aan aftrekken.” Op haar verzoek weg te gaan, ging hij door. Er ontstond een woordenwisseling waarbij de jongen haar uitmaakte voor kankerhoer en slet. Hij zou haar tegen haar slaap en op haar neus hebben geslagen, met een bloeding tot gevolg. Het meisje verklaarde op Facebook dat zij het vreselijk vindt dat je je niet meer veilig kunt voelen op straat. Het meisje zal, uit angst voor repercussies, vermoedelijk geen gehoor geven aan de oproep van burgemeester Geke Faber van Zaanstad en aangifte doen.

Een ander meisje verklaarde op Facebook dat zij onlangs vanaf station Zaandam het centrum in liep. ,,Er kwam ook een groep jongens op me aflopen en sprak me aan met 'hey meisje', 'lekker ding' en 'schatje'.” Toen zij met de roltrap naar beneden ging werd zij bespuugd en uitgescholden voor slet.