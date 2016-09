GroenLinks: onveilige brug Krommenie snel aanpakken

KROMMENIE - De Vaartbrug in Krommenie is onveilig, met name voor fietsers. Dit zegt GroenLinks. Snel ingrijpen is wat betreft de GroenLinksers hard nodig.

Door redactie Zaa - 9-9-2016, 17:42 (Update 9-9-2016, 17:42)

GroenLinks oppert in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders diverse maatregelen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren, zoals het inhuren van verkeersregelaars, het neerzetten van stoplichten die alleen werken op de drukste momenten, of het aanleggen van afgescheiden fietsstroken. GroenLinks wil ook van burgemeester en wethouders weten wat het zou kosten om een aparte fietsbrug naast de bestaande brug aan te leggen. Dit is recent ook gedaan bij de M.l. Kingweg en de P.J. Troelstralaan.



De partij vindt het onverantwoord om vijftien tot twintig jaar te wachten met het nemen van maatregelen aan de brug. Wethouder Dennis Straat zei in 2014 dat de brug in goede staat verkeert en nog zeker zo’n vijftien tot twinitg jaar mee zou moeten kunnen. Recente ongelukken geven volgens GroenLinks echter aan dat de brug op korte termijn al moet worden aangepakt. De Fietsersbond sloeg enkele weken geleden ook al alarm, naar aanleiding van een ernstig ongeluk waarbij een 77-jarige fietsster gewond raakte.