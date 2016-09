Premier Rutte: 'tuig van de richel in Zaanstad'

ZAANDAM - De groep Turks-Nederlandse jongeren die in Zaanstad overlast veroorzaakt, is volgens minister-president Mark Rutte „gewoon tuig van de richel.” Dat zei hij vrijdag tijdens zijn wekelijke persconferentie.

Door Internetredactie - 9-9-2016, 15:52 (Update 9-9-2016, 16:05)

„Ik heb me er twee dagen kapot aan zitten ergeren.” Hij windt zich er erg over op dat gewone mensen zich in hun buurtje bedreigd voelen, zei hij.

Hij deed een oproep aangifte te doen. Rutte wil niks weten van een link met de gebeurtenissen in Turkije. „Het laatste wat we moeten doen is ze een genoegen doen door ze een escape te bieden door te zeggen: misschien heeft het te maken met de coup.”

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft vrijdag contact gehad met de burgemeester en alle hulp aangeboden, aldus Rutte.

Buurtbewoners beklagen zich al langere tijd over het gedrag van de groep. Een cameraman en een verslaggeefster van het SBS6-programma Hart van Nederland werden donderdag in de Zaandamse wijk Poelenburg bedreigd. De journalisten waren bezig aan een item over overlast en intimidatie bij een winkelcentrum in de buurt, toen de mannen verhaal kwamen halen.

Burgemeester Faber gaat vrijdagmiddag in gesprek met de jongeren in Poelenburg.

