Zaanse uitvindingen (10): Snelkookrijst die niet kan mislukken

WORMER, WORMERVEER - In de Zaanbocht in Wormerveer woont een vriendelijke, inmiddels hoogbejaarde heer. Vlakbij de plek waar hij ooit, in de jaren vijftig laboratoriumproeven deed, die zijn werkgever groot zouden maken. In gesprek met Gijs van Schaik, de uitvinder van Lassie Toverrijst.

Door redactie Zaa - 9-9-2016, 10:35 (Update 9-9-2016, 10:41)

Hij ziet er niet uit als een Willie Wortel en dat hij is ook niet. ,,Ik maak altijd duidelijk dat het octrooi weliswaar op mijn naam staat, maar dat het ’t werk is geweest van een heel team’’, zegt...