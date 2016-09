Paintballteam Wormerveer gaat voor de winst op Europees toernooi [video]

WORMERVEER - Paintball alleen voor recreatie? Echt niet. Het tactische schietspel kan wel degelijk ook als sport worden beoefend. Het paintballteam Amsterdam Notorious van Paintballclub Amsterdam (PCA) in Wormerveer is het bewijs. Dit weekend spelen ze het internationale finaletoernooi van de Champions Paintball Series (CPS) in Arnhem.

Door Sebastiaan van Loosbroek s.van.loosbroek@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 10:20 (Update 9-9-2016, 11:25)

,,Paintball kan best verslavend zijn’’, zegt André Koppenaal (41) uit Zaandam enthousiast. Hij is nu drie jaar de teamtrainer. ,,Je krijgt een adrenalinerush van vanjewelste. We schieten met elektronische markers (wapens, red.) die tot wel...