Een rondje kermis met weinig prikkels

foto Erik Rietman De kermis op De Burcht in Zaandam heeft tijdens het prikkelarme uur vooral bezoekers van mobiel beperkte ouderen en van jongeren met een autistische of neurologische stoornis.

ZAANDAM - Geen flitsende lichten. Geen kakofonie van dreunende bassen, olijke dansmuziek en door de microfoon schallende kermisexploitanten. Wel hier en daar wat pubergegil, afkomstig van een attractie met behoorlijk wat G-krachten. En schoten van kermisgeweren. De lucht is kraakhelder, er zijn mensen, de attracties zijn open. Het heeft iets vervreemdends, zo’n baken van relatieve rust op de kermis.

Door Sebastiaan van Loosbroeks.van.loosbroek@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 10:09 (Update 9-9-2016, 10:09)

Maar een interessant initiatief is het wel. De kermis op De Burcht in Zaandam heeft dit jaar voor het eerst een prikkelarm uur, speciaal voor kinderen en volwassenen die niet veel prikkels kunnen verdragen en toch van de kermis willen genieten. De gemeente Zaanstad, die het initiatief heeft genomen, doelt op mensen met een autistische of neurologische stoornis, mensen die last hebben van epilepsie en dementerende ouderen. De muziek is uit, de lampen zijn gedimd en er zijn geen lichtflitsen.

,,Het is een pilot om te kijken of het wordt gewaardeerd’’, zegt Ruud de Kort van gemeente Zaanstad. Wethouder Leny Vissers kwam met het idee. Nieuw is het niet, op kermissen elders in het land werd het al eerder georganiseerd. ,,Vissers wilde kijken of het ook hier mogelijk was.’’ Ze ging in gesprek met de kermisexpoloitanten, die enthousiast reageerden.

Dat het uur midden op de dag is gepland, onder schooltijd, is volgens De Kort geen punt. Er worden namelijk 150 mensen verwacht die door de gemeente zijn uitgenodigd. Zij mogen gratis van de attracties gebruik maken.

Zoveel mensen als werd verwacht zijn er niet, maar de opkomst is aardig. Zo is er een groep van zorgcentrum Het Mennistenerf in Zaandam. Begeleidster Larissa van Galen, die een oude mevrouw in rolstoel langs het spookhuis duwt, is enthousiast over het initiatief. ,,Wij zijn hier met zwaar dementerende ouderen. Ze komen allemaal uit de Zaanstreek, dus zij hebben hier herinneringen liggen. Dat we hier zijn is alleen mogelijk doordat het nu prikkelarm is.’’

Bij de botsauto’s is het rustig. Geen lichtjes, geen harde geluiden en de botsauto’s gaan wat minder hard. Exploitant Patrick Vonck (42) is gematigd positief. ,,Een prikkelarme kermis is helemaal niet vervelend voor de kermisexploitanten. We werken er graag aan mee. Maar de mensen moeten ook begrijpen dat we dit niet op zaterdag- of zondagmiddag kunnen doen. We zijn toch allemaal een bedrijfje.’’ Dat ze de ritjes gratis aanbieden, is om wat goodwill te kweken.

,,Het is de gemeente die het initiatief neemt, maar het zijn de exploitanten die het mogelijk maken’’, signaleert Vonck. Hij benadrukt dat hij graag vaker mee wil doen met dit soort acties, maar dan liever een uur voor openingstijd. ,,De overige bezoekers krijgen nu een heel andere beleving dan ze verwachten.’’

Maykel de Voer van de attractie Future Dance heeft zijn knipperlichten gedoofd, de muziek uit en draait de karretjes op halve snelheid. ,,Ik let erop of de kermisgangers lachen, dan voer ik de snelheid wat op.’’

Voor mevrouw Lyesen van Het Mennistenerf is de middag geslaagd. ,,Zo kom je even lekker buiten. Met al die muziek vind ik het veel te druk, ik ben al doof genoeg. Maar zo is het goed.’’