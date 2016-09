Feestelijke laatste paal voor Vinkenstraat

ZAANDAM - Het moest een feestelijk moment worden, maar de eerste paal viel heel ongelukkig in de vakantie. Daarom werd donderdagmiddag op feestelijke wijze de laatste paal geslagen voor het woningproject in de Vinkenstraat in Zaandam, 42 appartementen verdeeld over drie woonblokken.

Door Ronald Massaut - 8-9-2016, 18:01 (Update 8-9-2016, 18:02)

Alle nieuw te bouwen appartementen waren voor aanvang van de bouw verkocht. De woningen zijn een activiteit van Trinity Projectontwikkeling. De bouw is door procedures wel wat vertraagd. Toch verwacht initiatiefnemer Ton Beijer dat de woningen voor de bouwvakakantie van 2017 worden opgeleverd