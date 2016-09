Geen overeenstemming tussen De Roos en ouders

ZAANDAM - Islamitische basisschool De Roos in Zaandam en vier moeders die zich negatief over de school hebben uitgelaten, hebben geen overeenstemming bereikt.

Door redactie Zaa - 8-9-2016, 17:24 (Update 8-9-2016, 18:20)

De Haarlemse rechtbank zal dus een uitspraak moeten doen in het conflict.

Advocaat Ejder Köse van de vier moeders stond donderdag bij het Zaandamse stadhuis de pers te woord. Hij deed geen inhoudelijke mededelingen. ,,Dat hebben we van te voren zo afgesproken, toen de onderhandelingen onder leiding van de burgemeester begonnen'', verklaarde hij en de gemeente Zaanstad bevestigt die afspraak.

Dinsdag werd tweeëneenhalf uur gesproken, waarna een gezamenlijk verklaring haalbaar leek te zijn. Een dergelijke tekst is opgesteld, maar dus niet ondertekend. Volgens de gemeente is het geplande tweede gesprek, dat donderdag zou plaatsvinden, van te voren afgezegd. Wat hiertoe heeft geleid, blijft onbekend. ,,Er is veel papier heen en weer gegaan'', was alles wat Köse hierover zei.

De school verwijt deze groep van vier moeders van leerlingen dat ze een 'hetze' voeren tegen De Roos . In WhatsApp-groepen zouden ze andere ouders hebben opgeroepen om hun kinderen van de school te halen. Zij brengen de school ook in verband met Fethullah Gülen, de islamitische geestelijke op wiens aanhangers de Turkse premier Erdogan het nu heeft voorzien.

Tot nu toe hebben 177 van de ruim 400 leerlingen in verband met het Turkse conflict de Zaandamse school verlaten. Ook hebben negen docenten hun ontslag aangeboden en volgen er mogelijk meer.

Op de nevenvestiging van De Roos in Purmerend, waar de ouders niet iets dergelijks organiseerden, is voorzover bekend één leerling vertrokken.