Jan Hein Bakker over ’zijn’ hotel

Archieffoto Jan Hein Bakker.

WIJDEWORMER - Jan Hein Bakker van het gelijknamige bedrijf in Kwadijk wil - al meer dan acht jaar - in de Kalverhoek Hotel Kalverschans bouwen. Misschien komt het er nu van.

Door Koos Reitsma - 8-9-2016, 17:17 (Update 8-9-2016, 17:17)

Ik dacht dat het bedrijf van Jan Hein Bakker failliet was?

Nee hoor. Eén van de zeven. Er was een juridisch geschil met een partij in België, die bv is failliet gegaan. Maar dat staat los van de andere projecten, zoals het hotel in de Kalverhoek. Nu gaat dat eindelijk in de...