Zonnepanelen op zes Zaanse scholen

ZAANDAM - Zes scholen in het voortgezet onderwijs in Zaanstad krijgen zonnepanelen. In totaal worden deze maand 3164 zonnepanelen geplaatst op twee locaties van het Bertrand Russell College en bij het Compaen vmbo, Saenredam College, Trias vmbo en het Zaanlands Lyceum.

Door Redactie Waterland - 8-9-2016, 16:11 (Update 8-9-2016, 16:22)

Met die panelen is het volgens het bestuur van Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad mogelijk om energie op te wekken die genoeg is voor tweehonderd huishoudens. Het is dan ook meer dan dat de scholen zelf nodig hebben. Het overschot van opgewekte energie wordt verkocht aan de energieleverancier van de scholen. De opbrengst daarvan wordt in onderwijs gestoken. Verder worden de zonnepanele3n ook in het lesprogramma van de scholen gebruikt.

Volgens wethouder Dick Emmer van Zaanstad wordt door deze zonnepanelen de CO2-uitstoot van de gemeente verlaagd met 563.000 kilo per jaar.