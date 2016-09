Nieuwe aanpak tegen zelfmoord

ZAANSTREEK - Zaanstreek-Waterland is een van de zeven regio’s in Nederland die een nieuwe aanpak gaat testen om het aantal zelfdodingen terug te dringen.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 8-9-2016, 9:57 (Update 8-9-2016, 10:21)

,,Jaarlijks sterven er drie keer zoveel mensen aan zelfdoding als aan een verkeersongeval’’, zegt Carla Derijck van 113Online, de organisatie die het plan heeft geïnitieerd. Volgens haar gebeurt er al veel om het aantal zelfdodingen te verminderen, maar kan het nog beter.

De nieuwe aanpak gaat uit van vier dingen. Ten eerste komt er een publiekscampagne die het bewustzijn over het onderwerp moet vergroten. Media-aandacht voor zelfdoding, congressen en andere publieke uitingen moeten ervoor zorgen dat burgers onderling meer met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. 113Online wil namelijk bereiken dat burgers zelfmoordgedachten of depressies bij anderen sneller signaleren en vervolgens hulp inschakelen. Ten tweede moeten hulpinstanties beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door korte en snelle lijnen tussen huisartsen en psychologen. Ten derde worden huisartsen getraind om zelfmoordgedachten bij patiënten beter te kunnen signaleren. Tot slot is het doel om per regio in beeld te krijgen wat de risicogroepen zijn. ,,Per regio kan dit namelijk erg verschillen”, stelt Derijck. In de ene regio plegen bijvoorbeeld vooral ouderen zelfmoord, terwijl in een andere regio suïcide meer voorkomt onder jongeren

Integraal

Om de nieuwe aanpak te laten werken, is het volgens Derijck erg belangrijk dat de vier punten tegelijkertijd worden uitgevoerd. ,,Die integrale aanpak lijkt heel goed te werken.’’ Dat blijkt uit resultaten in landen als Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Canada. Daar is dezelfde aanpak al eerder gehanteerd en nam het zelfmoordaantal tot 32 procent af.