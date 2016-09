Weer auto uitgebrand in Zaandam

Foto: DNP Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Een auto in de Westerwatering, aan de Mimi Boesnachtstraat is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebrand.

Door Milo Lambers - 8-9-2016, 7:42 (Update 8-9-2016, 7:44)

Omstreeks kwam voor de twee ’s nachts kwam de melding, een uur later was de brand geblust. Volgens buurtbewoners was de eigenaar van de auto niet thuis. De politie heeft de zaak in onderzoek, brandstichting wordt niet uitgesloten.

Het is niet de eerste autobrand in Zaandam van de laatste tijd. Eind vorige maand ging er aan de Veldbloemenweg een auto in vlammen op. Deze brand is vermoedelijk aangestoken.