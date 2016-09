Vomar Poelenburg wil hulp

ZAANDAM - Directeur Aart van Haren van supermarkt Vomar vraagt het gemeentebestuur van Zaanstad om samen een oplossing te bedenken voor de onrust rond de winkel in Poelenburg. Het bedrijf ziet zich sinds enige tijd genoodzaakt om bewaking bij de winkel in te huren.

Door Rob Swart - 7-9-2016, 16:57 (Update 7-9-2016, 17:06)

Sfeer is grimmig en vijandig

Volgens Van Haren is de overlast van jongeren die rond de winkel hangen het toelaatbare voorbij. Personeel is bang om de winkel als laatste te verlaten, klanten hebben er last van, blijven misschien weg. Er moet iets gebeuren en Van Haren is er van overtuigd dat niemand dat alleen kan: de politie niet, de wijkmanager niet, de Vomar niet. ,,We moeten het met elkaar doen.’’ Het lastige is volgens de supermarktdirecteur dat de jongeren op de openbare weg staan en geen zware vergrijpen plegen.

Vomar heeft geregeld overleg met de politie en heeft zowel herkenbare als onherkenbare bewakers aangetrokken, zegt Van Haren. ,.,Meer kunnen wij niet doen. Het is nu tijd dat het gemeentebestuur iets doet. Het is niet het probleem van de Vomar, maar van de wijk en de stad.’’

Grimmig

De directe aanleiding voor Van Haren om de instanties te benaderen is een incident van maandag. Vomar heeft als nieuwe regel dat wie als vierde in de rij voor de kassa staat, zijn boodschappen gratis krijgt (behalve als alle kassa’s open zijn). De hangjeugd hoorde dat, stormde naar binnen en meldde zich als wachtende klant nummer vier tot en met twintig. Van Haren: ,,In een studentenomgeving versieren ze zo een gratis kratje bier en dan zijn wij coulant. In de Bloemkorf wordt zoiets meteen grimmig en vijandig.’’

De gemeente en de politie kondigden eerder deze week al aan te zullen overleggen over maatregelen.