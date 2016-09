Klas 1D Pascal Zuid wil kunstonderwijs inspireren

foto Dirk Jongejans Samuel Kok (links) en Tygo van der Koogh presenteren met Lisa Wade (bekend van Het Klokhuis) afleveringen voor het vmbo-onderwijs. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Wat verbindt vier gerenommeerde Nederlandse musea, vier bekende Nederlandse kunstenaars, online videokanaal ARTtube en klas 1D van het Pascal Zuid in Zaandam? Een kunstproject genaamd ’Wat de Vakman?!’ Vanavond wordt het project gepresenteerd in het Eye filmmuseum in Amsterdam voor 70 kunstdocenten van het vmbo-onderwijs uit heel Nederland.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 7-9-2016, 16:46 (Update 7-9-2016, 16:46)

Na de herfstvakantie is de klas - inmiddels 2D - met het project begonnen, vertelt kunstdocente Veerle de Jong van het Pascal Zuid. Onder haar leiding heeft de klas meegewerkt aan vier...