Dicussie over IS oorzaak steekpartij asielzoekers Zaanstad

ZAANDAM - Een steekincident in het asielzoekerscentrum in Zaanstad kan de uit Syrië afkomstige Faisel M. duur komen te staan. Tegen hem is zeven maanden cel geëist. De aanleiding voor de gewelddadigheden was volgens de Syriër een discussie over IS.

Door redactie Zaa - 7-9-2016, 12:32 (Update 7-9-2016, 12:32)

De Syriër zegt dat hij op 28 februari met een vriend een gesprek had over de politieke situatie in Syrië. Tijdens het gesprek ontdekte hij dat ze werden afgeluisterd. De luisteraar zou vervolgens hebben gezegd dat hij ’niet zo over hun mocht...