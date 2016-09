Mulder Verhuizingen in Ondernemend: Opgegroeid met de verhuisdoos

foto Dirk Jongejans Mulder verzorgt zo’n vier verhuizingen per dag, zowel binnen als buiten de Zaanstreek en zelfs overzees. Directeur Nieck de Groot: ,,Maar meestal verhuizen we binnen de Zaanstreek. Ze zijn hier rotsvast, geweldig hè?’’

WORMERVEER - Als jongetje van zes ging Nieck de Groot (56) mee op de verhuiswagen met zijn vader André de Groot. Fantastisch, vond hij. ,,Ik hielp lichte voorwerpen tillen. Ik voelde me onderdeel van het team.’’ In 1985 nam Nieck de Groot verhuisbedrijf Mulder Verhuizingen over van zijn vader, die vanaf 1969 aan het roer stond.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 7-9-2016, 9:57 (Update 7-9-2016, 9:57)

Mulder Verhuizingen bestaat dit jaar 85 jaar en is het oudste verhuisbedrijf van de Zaanstreek. In 1931 richtte Anton Mulder het op, die het samen met...