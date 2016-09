’Spangalis College’ gaat tegen de grond

foto Wim Egas Het gebouw waarin de opnames werden gedraaid. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Het ’Spangalis College’, oftewel het achterste gebouw van het Regio College aan het Cypressehout 100 in Zaandam, gaat tegen de grond. De planning is om in februari 2017 met de sloopwerkzaamheden te beginnen. Momenteel ligt er een plan voor 60 koopwoningen op die locatie.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 7-9-2016, 9:55 (Update 7-9-2016, 10:05)

De jeugdserie SpangaS, waarin een groep middelbare scholieren van alles meemaakt op en rond de middelbare school, werd van maart 2014 tot eind 2015 opgenomen in Zaandam. In die periode zijn een film en twee tv-seizoenen opgenomen. Het meest recente seizoen wordt momenteel uitgezonden op televisie.

archieffoto Opnames van Spangas in Cypressehout 100 in Zaandam.

Wat ervoor in de plaats komt, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Alleen het gebouw is eigendom van het Regio College, maar de grond waar die op staat niet meer, zegt hoofd facilitair bedrijf Sonja van der Hijden. ,,Die hebben we jaren geleden verkocht aan woningcorporatie Ymere.’’

Ymere is voornemens de grond te verkopen aan projectontwikkelaar AM. ,,We zijn momenteel met hen in gesprek’’, aldus een woordvoerster. Als de koop doorgaat wil AM er 60 koopwoningen gaan bouwen.

Omdat het gebouw wel eigendom is van het Regio College, moet de school zorg dragen voor de sloop. ,,Die betalen we niet zelf, maar degene die er gaat bouwen’’, zegt Van der Hijden. ,,We betalen wel het asbestonderzoek.’’

Acht jaar geleden al besloot het toenmalige College van Bestuur het gebouw te slopen. Van der Hijden weet niet waarom. ,,Dat is voor mijn tijd gebeurd. Maar we hebben genoeg aan de huidige ruimte. Bovendien hebben we nog een aantal andere locaties (o.a. in Purmerend en Edam, red.).’’

Ten tijde van de opnames verhuurde het Regio College het pand aan de programmamakers. ,,We rekenden alleen de kostprijs door van het water en de elektriciteit’’, zegt Van der Hijden. ,,We zijn een school, geen commercieel bedrijf.’’

Afgelopen half jaar is het pand nog gebruikt om leerlingen op te vangen die vanwege de verbouwing van de B-vleugel niet terecht konden in het hoofdgebouw. Van der Hijden: ,,Nu staat er nog schoolmeubilair in en het wordt het nog even gebruikt als opslagruimte.’’

De school kijkt goed terug op de samenwerking. ,,Als er buitenopnames waren, gingen de leerlingen wel even kijken. Maar ze werden er niet door afgeleid. Onze leerlingen (mbo’ers, red.) zijn toch een andere doelgroep.’’