Bundeling van ambachtelijke speciaalzaken

foto archief De Verkadefabriek krijgt een nieuw leven als Verskade.

ZAANDAM - Alles-in-één-winkelformule ’De Verskade’ gaat volgens planning deze maand open. Startdatum is 28 september, de officiële opening precies een maand later. In De Verskade, op de begane grond van de voormalige chocoladefabriek van Verkade, bundelen zes verswinkels en speciaalzaken hun krachten.

Door Ronald Massaut - 6-9-2016, 17:02 (Update 6-9-2016, 17:02)

De Verskade is een initiatief van the Bakery Institute, Terravin, Groeneveld Eten & Drinken en De Koffiezaak. The Bakery en Terravin waren al gevestigd in de chocoladefabriek. De particuliere bakkersopleiding is gedurende de zomer verhuisd naar de derde verdieping van de chocoladefabriek. Voor particuliere verkoop betrekt The Bakery weer een units op de begane grond. Wijnhandel Terravin verhuisde van de achterkant naar de voorzijde van het pand aan de Westzijde.

Op de begane grond komt een foodplein van vijfhonderd vierkante meter voor de verkoop van ambachtelijke levensmiddelen, eten en drinken. Deze kunnen overdag - aan tafels - ook worden geproefd, gegeten of gedronken.

Deelnemer van het eerste uur Kaas van Faas haakte af. In hun plaats komt kaas- en delicatessenwinkel ’Het Verschil’ uit Avenhorn. Nieuwe deelnemer is verder slagerij Van ’t Oever uit Hoorn, die als ’Fresh Meat’ ook op de YadaYada Foodmarket op het Hembrugterrein staat. Van ’t Oever is een ambachtelijke slagerij die in eigen huis allerlei vlees en worstproducten maakt. In De Verskade is Van ’t Oever vooral slagerij. De initiatiefnemers laten de zevende stand vrij voor wisselende deelnemers.

De Verskade zou oorspronkelijk al voor de zomer openen, maar de verhuizing van The Bakery vergde meer tijd dan gepland. Om een goede start te maken werd de opening over de zomer heen getild. De Verskade gaat zes dagen per week open, van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 17 uur.

Desiree Lookman van wijnhandel Terravin kondigt aan dat hierna ook het binnenplein wordt aangepakt. ,,De Verskade is de eerste fase. Daar hebben we een heuse evenementenkalender voor gemaakt. Elk weekend is er straks wat te doen in De Verskade, zoals workshops en presentaties.’’