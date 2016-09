Poelenburg: ’Niemand doet hier iets, niemand zegt iets’

Foto´s: HFV Photo Services/Olim Bajmat Twee auto's uitgebrand in de nacht van maandag op dinsdag.

ZAANDAM - Niemand durft te zeggen dat het in Poelenburg misloopt, zegt DZ-raadslid Juliëtte Rot. Zij wil dat de problemen eerlijk benoemd worden en dat er opgetreden wordt waar dat nodig is.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 16:53 (Update 6-9-2016, 17:04)

Rond de Vomar in Poelenburg is de jeugd het gesprek van de dag. Aandacht in de krant voor de video’s die de jongeren zelf maken over hun bezigheden en toevallig ook nog een autobrand pal voor de supermarkt. In filmpjes op Youtube is te zien hoe de jeugd de politie...