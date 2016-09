Politie redt versufte hond uit hete auto in Zaandam

Foto: politie Zaanstreek

ZAANDAM - Een hond is maandagochtend door politieagenten uit een auto gered in Zaandam. Het dier was in de auto achtergelaten en de temperatuur in het voertuig was hoog opgelopen.

Dat meldt de politie Zaanstreek op Facebook.

De politie werd die ochtend gewaarschuwd dat het dier op een parkeerterrein aan de Pieter Ghijsenlaan al enige tijd in een voertuig zat. De hond maakte een versufte indruk. Agenten hebben het kenteken om laten roepen in enkele nabijgelegen winkels, maar daar kwam geen reactie op. De dienders besloten daarop een ruit van de auto in te slaan en de hond te bevrijden.

De dierenambulance heeft zich over het hondje ontfermd. De zaak wordt voor verder onderzoek overgedragen aan de Dierenpolitie Noord-Holland.