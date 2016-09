Politieoptreden tegen intimiderende jongeren ergert Poelenburgers

YouTube Het YouTube-kanaal van Ismail

ZAANDAM - Klankbordgroep Poelenburg wil dat de politie niet probeert vrienden te worden met jongeren die in de buurt rondhangen en soms intimiderend overkomen. De politie zou corrigerend moeten optreden.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 17:15 (Update 5-9-2016, 18:35)

Populair videodagboek laat straatleven van jeugd zien

Ismail Ilgun maakt geregeld vlogs- een video dagboek - en heeft heel veel kijkers. Zijn beste bekeken filmpje is 300.000 keer aangeklikt. Je komt er niet bij zonder eerst advertenties te zien. Op de vlogs is te zien wat de jeugd in de wijk bezighoudt en ze geven een beeld van hun dagen. Veel rondhangen bij de Vomar in de E. Heimansstraat, het centrum in, soms naar Amsterdam. Nooit op de fiets maar altijd met de auto. Vaak gekleed in een trainingspak. Je leert de vriendenkring van Ismail Illgun kennen. Een jongen die niets liever doet dan op z’n achterwiel rijden, soms strak langs voetgangers. Een jongen die vaak in de lucht bokst.

Volgens de Klankbordgroep is het veel minder onschuldig dan het lijkt. ,,De verhalen die onder Poelenburgbewoners de ronde doen over onder meer intimiderend gedrag van jongeren en jongvolwassenen, het met hoge snelheid door de wijk rijden met auto’s en snorfietsen en het bedreigen en molesteren van bewoners worden al geruime tijd bevestigd en zichtbaar gemaakt op het YouTube-kanaal gepubliceerde HoodVlog.’’

Op twee video’s is te zien dat de politie de groep niet de baas is. Op de ene video - waar eerst te zien is dat een man van zijn fiets is geslagen - maakt de politie een vriendelijk praatje. Laat toe dat er een peuk naar hun auto wordt geschoten en nodigt zelfs uit dat nogmaals te doen. De ontmoeting eindigt met een boks als groet. Op de andere video over een samenscholing bij de Vomar krijgen de agenten geen poot aan de grond en vertrekken onverrichter zake. Bejubeld door de achterblijvers.

Volgens woordvoerster Janet van der Molen van de politie is op het filmpje niet te zien of de agenten wisten dat er iemand geslagen was. Het kan zo gemonteerd zijn dat het wel zo lijkt, terwijl het niet meer is dan een regulier bezoekje. De politie spreekt de groep geregeld en probeert zo goed mogelijk te volgen wat er gebeurt. Dat een van de jongens populaire vlogs maakt is bij de politie bekend.

Bij het zien van de beelden waarover de Klankbordgroep valt, zegt de politiewoordvoerster eerst met de gemeente in gesprek te willen en tot dan geen verder commentaar te geven.

De bewonersgroep zegt dat in een van de 23 filmpjes te zien is dat er bij de Vomar wordt gestolen en dat een jongen zich uitgeeft als lid van het sociaal wijkteam. Ook is te zien dat een van de jongens een dikke stapel geld heeft. Het filmpje met nummer 20 zou verwijderd zijn omdat daarin boksbeugels voorkwamen. Jonge kinderen zien de hoofdpersonen in de vlogs als helden, zegt de klankbordgroep. ,,De invloed die deze groep heeft op jonge kinderen voorspelt weinig goeds voor hun maatschappelijke ontwikkeling.’’

In een brief aan burgemeester en wethouders vraagt de bewonersgroep om een samenscholingsverbod in de wijk af te kondigen en de politie te verzoeken niet te pogen op gelijke voet met de groep te geraken, maar corrigerend op te treden. ,,Handhaving van onder meer het gedrag in het verkeer en het zich houden aan algemeen geldende regels is hier dringend en langdurig geboden.’’

Pogingen om Ismail Ilgun te spreken waren maandag vruchteloos.