Kerkuil vloog de Afsluitdijk over

Van linksboven met de klok mee: een kerkuil (foto Rob van der Woude), een buizerd (foto Kees de Jager), een jonge steenuil (foto Kees Boer/Jos Blakenburg), een jonge slechtvalk (foto Jos Blakenburg).

WORMER - „Ransuilen zitten in het najaar en de winter graag dicht bij elkaar op zogenaamde roestplaatsen”, zegt Rob Koeman van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.

Door Koos Reitsma - 5-9-2016, 17:13 (Update 5-9-2016, 17:13)

Afgelopen voorjaar zag hij ze in een boom bij de Jagersplas in Zaandam. „Ik weet dan dus waar ze zitten en toch moet ik elke keer goed kijken, zie ik ze wel, of niet?”

Ransuilen hebben weinig vijanden, aldus Koeman. „Maar als-ie wil, kan een havik er soms zomaar één pakken.” Samen met Ed Staats, Martin Nooij en Arie...