AZC opent over een jaar

ZAANSTAD - In september volgend jaar arriveren de eerste asielzoekers in het voormalige UWV-gebouw aan het Rustenburg in Zaandam. Dat meldt het college van b en w van Zaanstad in een brief aan de gemeenteraad.

Door Ivo Laan - 5-9-2016, 14:34 (Update 5-9-2016, 14:34)

In het asielzoekerscentrum, dat wordt gehuurd voor tien jaar door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, is plek voor maximaal 500 asielzoekers. Daarvoor is wel een grondige verbouwing nodig. De benodigde vergunning wordt in oktober aangevraagd bij de gemeente waarna als alles volgens planning verloopt, halverwege november de...