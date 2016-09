Kerkbuurt in Oostzaan krijgt toch plateaus

OOSTZAAN - De Kerkbuurt in Oostzaan krijgt als het aan burgemeester en wethouders ligt toch verkeersplateaus. Dit ondanks dat de bewoners zich herhaaldelijk tegen de aanleg van dergelijke plateaus hebben uitgesproken.

Door Van onze verslaggever - 5-9-2016, 14:15 (Update 5-9-2016, 14:15)

Volgens burgemeester en wethouders is ook uit het jongste verkeersonderzoek gebleken dat er geen andere manier is om de snelheid uit het verkeer te krijgen op de Kerkbuurt. De snelheid ligt namelijk aanzienlijk hoger dan de toegestane 30 km/uur. Het gemeentebestuur wil nu nogmaals met de buurtbewoners in gesprek om uit...