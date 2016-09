68.500 euro bij elkaar gewandeld

Foto Dirk Jongejans Wietse Leguijt (Krommenie) heeft na 600 meter z'n klompen uitgedaan en loopt nu mét klompen in zijn rugzak. Verder op de foto: Carlo Beemsterboer en Melvin Bruijn wél op klompen.

ASSENDELFT - Tijdens de zesde editie van het Zaanse wandelevenement Zaan de Wandel is zondag 68,5 duizend euro opgehaald voor de strijd tegen borstkanker. Hiermee werd de opbrengst van eerdere jaren geëvenaard. De wandelaars stonden topfit aan de start en werden warm onthaald bij de finishlijn.

Door Karlijn Brinkman - 4-9-2016, 21:40 (Update 4-9-2016, 21:40)

Bij de start stoomde Dansstudio2 de ruim 2800 wandelaars door middel van een warming up klaar voor de kilometers die ze zouden gaan lopen. Er was keuze uit tochten van vijf, tien, vijftien en 25 kilometer. Veruit de meeste deelnemers liepen mee met de tocht van tien kilometer maar ook bij de vijf kilometer stonden er veel mensen in de startblokken. Ook Tilly Kemp stond met haar man en kleinkinderen vrolijk aan de start, klaar voor de 5 kilometer. Zelf heeft ze al vijf keer mee gedaan aan het evenement maar dit is de eerste keer met haar kleinkinderen. ,,Ik geef al een aantal jaar geld voor onderzoek naar borstkanker maar ik vind het altijd gewoon weer een heel leuk evenement om aan mee te doen. Normaal doe ik de tien kilometer maar nu de kleinkinderen er bij zijn is vijf kilometer natuurlijk net zo goed. Het gaat uiteindelijk om de gezelligheid.’’

Omzoom

Ieder jaar wordt het evenement op een andere locatie gehouden en dit jaar was zowel wel de start als de finishlocatie het nieuwe sportpark de Omzoom in Assendelft.

,,Vorig jaar werd het bij het Hembrugterrein gehouden. Toen liepen we ook door de stad en dan word je gezien door mensen. Dat vond ik wat gezelliger en natuurlijk is het ook goed dat mensen het doel zien waarvoor we lopen. Nu lopen we op wat meer afgelegen terrein’’, aldus Margret Janbroers.

Enkele regendruppel

Bij de finish werden de wandelaars met open armen ontvangen. De organisatie van Zaan de Wandel stond klaar met een grote glimlach en mooie bloemen. De wandelaars waren niet snel uit het veld te slaan want ondanks de vele kilometers in de benen en hier en daar een regendruppel. Ze namen rustig de tijd om nog te genieten van de drankjes, hapjes en muziek tijdens de after party.

De volgende editie van Zaan de Wandel zal plaatsvinden op zondag 10 september 2017 op het nieuwe trainingscomplex van AZ in de Kalverhoek.