Catwalk als lokaas voor de Zaandamse binnenstad

Foto’s Dirk Jongejans De modeshow werd gepresenteerd door Juvat, bekend van So You Think You Can Dance.

ZAANDAM - Internetshoppers snoepen een steeds groter deel af van winkels in de binnensteden, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Stadscentra moeten alle zeilen bijzetten om consumenten te lokken. Zoals in Zaandam, waar de winkeliers zaterdag geen rode loper uitrolden maar een catwalk in de gracht, als verlengstuk van hun etalage.

Door Ivo Laan - 4-9-2016, 19:50 (Update 4-9-2016, 19:50)

