’Zaanstad doet het echt goed’, zegt Geke Faber

ZAANSTAD - Armoede en grote bezuinigingen hebben Zaanstad creatief gemaakt. Burgemeester Geke Faber kijkt met trots naar de stad die zij nog maar enkele maanden zal dienen.

Door Rob Swart - 4-9-2016, 13:15 (Update 4-9-2016, 13:15)

,,We hebben een goede naam in het land. Dat realiseren wij ons niet altijd, maar het echt zo. Zaanstad is op veel terreinen een voorbeeld voor andere gemeenten. Daar zijn wij niet uniek in. Met wijkteams en sociaal domein zijn Leeuwarden en Enschede ook heel ver. De overeenkomst tussen die gemeente is dat wij allemaal...