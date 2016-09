Wandelen voor wie dat niet doet

Foto Ronald van Zon Wandeling onder begeleiding in de Kennemerduinen.

ZAANDAM -

Door Koos Reitsma - 2-9-2016, 17:19 (Update 2-9-2016, 17:19)

Stichting biedt drie begeleide routes

Vanaf komende week is het mogelijk om onder begeleiding te wandelen door een park of natuurgebied in de Zaanstreek. Ronald van Zon en Jan Kuiper organiseren in opdracht van de Stichting Gezond Natuurwandelen Noord-Holland op diverse plekken gratis begeleide wandelingen. In de Zaanstreek zijn dat er drie. Zeven vragen aan Jan Kuiper over dit initiatief.

Waar zijn de drie Zaanse wandelingen?

Op woensdag 7 september is de eerste en die start om 10 uur bij zorginstelling Pennemes, Bloemgracht 95 in Zaandam. De deelnemers lopen bijvoorbeeld samen door het Burgemeester In ’t Veldpark of het Darwinpark. Vrijdag 9 september om 10 uur start een wandeling bij de Poelboerderij, Veerdijk 106 in Wormer. En Zaterdag 10 september is er een wandeling door de Jagersplas. Deelnemers kunnen zich om 10 uur melden bij Bistro Bij de plas, Kuilpad 1.

Wie zijn de begeleiders?

Dat zijn altijd twee vrijwilligers, die speciaal zijn opgeleid. Ze beschikken minimaal over het certificaat Wandelbegeleider niveau 1.

Dat betekent?

Het gaat over veiligheid. Ze weten welke risico’s er zijn en wat ze moeten doen als er iets mis gaat. Ze kunnen bijvoorbeeld eerste hulp bij wandelen toepassen.

Zijn er al meer locaties?

De natuurwandelingen vinden inmiddels plaats op 25 locaties in Noord-Holland en Friesland. We zijn een paar jaar geleden begonnen met proefwandelen in Haarlem en op Texel.

Waarom is dit zo bijzonder?

Het is bedoeld voor mensen die weinig bewegen. Ze doen het niet, of kunnen het niet. Althans niet zelfstandig. Wij bieden begeleiding, en in groepsverband is natuurlijk gezelliger. Wandelen is gezond, dat is wetenschappelijk bewezen en in de natuur wandelen is nog gezonder. Ook dat is bewezen, alleen weten we nog niet precies waardoor dat komt.

Hoe groot zijn de groepen?

Dat scheelt. Meestal zijn het er tussen tien en twintig, maar soms ook meer.

Kan een rollator mee?

Nee. In de Zaanstreek nog niet. De wandelingen gaan namelijk deels over onverharde paden. Maar als er belangstelling voor is kunnen we wel een geschikte route uitstippelen. Dat gebeurt op Texel inmiddels ook. Daar zijn aparte rollatorwandelingen.

Natuurwandelen is overigens niet speciaal voor ouderen bedoeld. Maar de meerderheid is wel 55-plus. En vrouw.