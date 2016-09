Partijen in kort geding rond 'Gülenschool' De Roos Zaandam gaan in gesprek

Belangstellenden voor het kort geding komen aan bij de rechtbank in Haarlem. Foto ANP/Koen van Weel

ZAANDAM - De partijen in het kort geding rond basisschool De Roos in Zaandam gaan met elkaar in gesprek. Dat is voorlopig de uitkomst van het kort geding dat vrijdagmiddag bij de rechtbank in Haarlem diende.

Door Coen Polack - 2-9-2016, 16:55 (Update 2-9-2016, 18:50)

De rechter boog zich in Haarlem over de vraag of vier moeders van leerlingen op de school hun uitlatingen over IBS De Roos moeten rectificeren. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) eiste onder meer dat zij per direct stoppen met negatieve uitlatingen en dat alle beschuldigingen worden gerectificeerd.

De partijen gaan ermee akkoord om eerst in gesprek te gaan. Ergens volgende week laten ze dan weten of er nog een uitspraak moet komen. Beide partijen zeggen rust als doel te hebben. En daarnaast wil SIOZ veiligheid. Zodat mensen niet bang zijn om bij De Roos te horen.

Advocaat Köse van de moeders: ,,Dit kan een mooi signaal zijn aan de 500.000 Turkse Nederlanders dat er wel een gesprek mogelijk is!'' Bestuursvoorzitter Mustafa Derin van SIOZ hoopt hetzelfde, liet hij na afloop van de zitting weten.

De rechter doet vrijdag 16 september om 11 uur uitspraak, tenzij de partijen eerder laten weten dat het gesprek op niets uitloopt. Dan is het mogelijk dat de uitspraak eerder komt.

De partijen hebben aangegeven dat ze burgemeester Geke Faber van Zaanstad graag als gespreksleider willen. Ze hopen maandag al te gaan praten.