Wekelijks inloop bij Bureau A8/A9

ASSENDELFT -

Door Van onze verslaggever - 2-9-2016, 16:54 (Update 2-9-2016, 16:54)

Projectbureau A8/A9 houdt vanaf komende week wekelijks inloop in het tijdelijke kantoor in Assendelft. Belangstellenden kunnen tot eind oktober elke dinsdagmiddag en -avond binnen wandelen om letterlijk te kijken waar de ontwerpers mee bezig zijn.

Het Projectbureau waar de drie mogelijke tracés voor de verbinding tussen de snelwegen A8 en A9 worden gemaakt is vanaf komende week gehuisvest in een tijdelijk gebouwtje aan de Dorpsstraat 70 in Assendelft, op het terrein van bouwbedrijf Van der Gragt. Het tijdelijke ontwerpbureau wordt maandag in gebruik genomen.

De ontwerpers buigen zich op hun tijdelijke werkplek in Assendelft over de Nulplus-, Heemskerk- en Golfbaanvariant. De drie alternatieven worden tot op hetzelfde detailniveau uitgewerkt en doorgerekend. In de zomer van 2017 wordt vervolgens een keuze gemaakt voor een tracé, de aanleg start in 2019.

Tekst en uitleg

Belangstellenden kunnen op de dinsdagen van vijf uur tot half acht zonder afspraak of aankondiging langskomen bij het Projectbureau. De ontwerpers geven dan tekst en uitleg, vertellen waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen, en laten een en ander ook op de detailkaart zien.