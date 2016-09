Bestuurder rijdt door na aanrijding. Sijmen List (14): ’Ik heb erg veel pijn’

ZAANDAM - Voor Sijmen List (14) uit Zaandam is het schooljaar slecht begonnen. Dinsdag zou hij weer naar het Pascal Zuid gaan. Inmiddels heeft hij de hele eerste schoolweek gemist door een aanrijding.

Door Sebastiaan van Loosbroeks.van.loosbroek@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 16:46 (Update 2-9-2016, 16:46)

Maandagavond rond 21:15 uur - het is al donker - fietst Sijmen met zijn fietslichten aan vanuit het Smidspad de Korte Rozengracht op. Hij kijkt naar rechts, de enige kant waar autoverkeer vandaan mag komen. Een fractie van een seconde later rijdt van links een forse, zilvergrijze auto tegen zijn stuur en arm. Sijmen komt ten val. Hij breekt zijn sleutelbeen, heeft schaafwonden op z’n knieën, blauwe plekken en een gebogen fiets. Tot zijn verbazing rijdt de bestuurder door.

Klap

Sijmen staat snel weer op en wil doorfietsen, tot hij merkt dat de pijn steeds heviger wordt. Zijn telefoon is leeg, dus hij kan niemand bellen. ,,Eerst was het rustig op straat, maar ineens stonden overal mensen’’, zegt Sijmen. ,,Veel mensen hadden de klap gehoord.’’ Omstanders schakelen de politie en ambulance in. Na een verhoor op straat worden in het ziekenhuis scans gemaakt.

Voor zover bekend heeft niemand het ongeluk zien gebeuren. Ondanks dat vindt zijn moeder Reina Oskam dat de politie te weinig doet om de bestuurder te achterhalen. ,,Ik ben zelf maar op onderzoek uit gegaan. De Media Markt heeft bijvoorbeeld camera’s hangen aan de achterkant van hun pand. Maar die blijken te ver naar de grond te zijn gericht.’’ Ze heeft nog geen aangifte gedaan.

De politie zegt dat zich geen ooggetuigen hebben gemeld. ,,Asociaal rijgedrag komt helaas heel vaak voor. We krijgen per dag wel twintig van dit soort meldingen, dus we hebben niet de capaciteit alles te onderzoeken. Als er ook nog heel weinig aanknopingspunten zijn wordt het heel lastig.’’ Wel raadt ze Oskam aan alsnog aangifte te doen. ,,Dan wordt de zaak krachtiger.’’ De politie zal dan in ieder geval een getuigenoproep plaatsen.

Daarnaast geeft de politie aan dat zij in de meeste gevallen pas actie onderneemt zodra aangifte is gedaan, tenzij het gaat om een dermate ernstig delict dat sowieso een onderzoek moet worden ingesteld.

Met Sijmen gaat het naar omstandigheden goed. ,,Ik heb wel erg veel pijn.’’ Hij hoopt maandag weer naar school te gaan.