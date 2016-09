Afwikkeling faillissement Welsaen stokt door bezwaarprocedures

ZAANSTAD - Het faillissement van stichting Welsaen is nog steeds niet afgewikkeld. Ruim twee jaar geleden ging de welzijnsstichting failliet. Het onroerend goed en andere activa zijn inmiddels verkocht, maar curator Rob Frans en de gemeente Zaanstad touwtrekken om een kleine vijf miljoen euro.

Door José Pietens - 1-9-2016, 17:22 (Update 1-9-2016, 17:22)

Er zijn twee vorderingen van Zaanstad die de afwikkeling traineren, zegt Frans. De gemeente wil ruim 1,1 miljoen aan subsidie over het jaar 2013 terug en ruim een miljoen aan subsidie over 2014. De terugvordering van 2013 was...