’Iemand was zo vrij zijn hond te laten urineren’

Foto’s Marcel Peereboom Een urinespoor op de hellingbaan van de flat. Bekijk Fotoserie

WORMER - Drie urineplassen en een kotsvlek op de hellingbaan en restjes hondenpoep en afval in het trappenhuis. Het is de balans van twee weken. Opgemaakt door Marcel Peereboom, bewoner van de flat in de Prins van Oranjestraat.

Door Koos Reitsma - 1-9-2016, 17:10 (Update 1-9-2016, 17:48)

,,Dit speelt al langer dan een jaar’’, zegt Peereboom. Hij zocht ervoor contact met de huurbaas WormerWonen. ,,Zij zeggen: ’jullie moeten zelf de betreffende bewoners erop aanspreken’. Het probleem is dat je niet met zekerheid weet welke bewoners het gedaan hebben.’’

Hij houdt WormerWonen op...