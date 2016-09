Syrische tv-ster krijgt showbij radio Salto

ZAANDAM - Ghias Al Olaby was een televisiester in Syrië en in omringende Arabische landen. Hij heeft lang in de noodopvang in het Zaandamse park gezeten. Komende maand krijgt hij zijn eigen programma op Salto Wereld FM.

Door Rob Swart - 1-9-2016, 17:05 (Update 1-9-2016, 17:05)

Op en top showman. Dat zie je als Al Olaby op de foto moet. Hij ondergaat het niet, hij controleert het. Hij genoot van zijn werk in Damascus. Dagelijks een radioprogramma en elke week op televisie. Had er gedurende de ramadan een show die begon...