’Plan voor azc in Zaandam gaat gewoon door’

ZAANDAM - Het college van b en w heroverweegt de plannen voor een asielzoekerscentrum in het voormalige UWV-gebouw niet. Daar had de POV wel op aangedrongen omdat de instroom van vluchtelingen aan het dalen is.

Door Van onze verslaggever - 1-9-2016, 17:00 (Update 1-9-2016, 17:00)

In antwoorden op vragen van de POV meldt het college dat het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog steeds op tafel ligt om een centrum te vestigen in het pand aan het Rustenburg in het centrum van Zaandam.

Wel schrijft het college dat ze ’in gesprek blijft’ met het COA of de komst van een azc ’nog steeds opportuun is’. Het college en de gemeenteraad gingen voor de zomer akkoord met de vestiging van een azc waar plek is voor maximaal 500 asielzoekers. Ook een kleinere locatie, zoals de POV wil, is niet aan de orde, aldus het college. De instroom is wel gedaald maar dat heeft volgens het ministerie van justitie vooral gevolgen voor het aantal noodopvanglocaties.