Eindelijk een Hindoestaans Centrum

ZAANSTAD - Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar vanaf heden heeft Zaanstad een Hindoestaans Cultureel Centrum in de Tienlingstraat in Zaandam. Woensdag gaf de makelaar de sleutel van het kooppand aan voorzitter Balram Panday Ramsoeskh.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 1-9-2016, 10:04 (Update 1-9-2016, 10:44)

Ramsoekh is ontzettend blij. ,,Ik woon al dertig jaar in Zaandam. Sinds dat moment ben ik bezig geweest om een plek te realiseren waar Hindoestanen bij elkaar kunnen komen’’, vertelt hij. In de tussentijd konden zij terecht in buurthuizen in onder meer Koog aan de Zaan en Zaandam, maar die waren nooit het hele jaar door beschikbaar.

Zes jaar geleden probeerde hij voet aan de grond te krijgen met een te bouwen tempel in de wijk Westerwatering, maar door bezwaren van omwonenden kwam dat project van 700.000 euro er nooit. Nu heeft Ramsoekh eindelijk een eigen pand waar Hindoestanen uit Zaanstad kunnen samenkomen.

Volgens Ramsoekh wonen in Zaanstad 2.200 Hindoestaanse burgers van wie een belangrijk deel de behoefte voelt op een centraal punt religieuze, educatieve en culturele activiteiten te ondernemen. Elke zondag zal het centrum open zijn voor gebedsdienst, zang en dans. De rest van de week is er ruimte voor senioren om thee te drinken en te kaarten, voor kinderen om te leren koken en voor inburgeraars die van vrijwilligers de Nederlandse taal willen leren.

Het pand is kaal opgeleverd. In september moet het hele pand van binnen af zijn, zodat het centrum per 1 oktober open kan. Dan begint namelijk een negen dagen durende Hindoeïstische feestweek. Voor de verbouwing zijn donaties welkom.