Beschonken fietser breekt pols en valt uit ambulance

WFV Media / Pascal Fielmich Bekijk Fotoserie

ASSENDELFT - Een fietser met een slokje op is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Dorpsstraat in Assendelft. Later viel hij ook nog eens uit de ambulance.

Door Thijs Zilverberg - 31-8-2016, 19:51 (Update 31-8-2016, 19:58)

De man kwam rond 18.30 uur hard ten val met zijn fiets en brak hierbij zijn pols.

Volgens ooggetuigen rook de man behoorlijk naar alcohol.

Het slachtoffer wilde in eerste instantie niet met de ambulance mee, maar dat was wel nodig. Tijdens de behandeling door ambulancepersoneel, viel de man uit de wagen.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een motoragent is ter controle meegereden naar het ziekenhuis.