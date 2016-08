Monetatelier Westzijde komt op stoom

Foto Wim Egas Vrijwilligers Saskia Bax, Lou Bronger en Berthy Hopman voor het Monetatelier aan de Westzijde.

ZAANDAM - Het was even aftasten hoe het allemaal zou lopen, maar inmiddels draait het Monetatelier op de Westzijde op volle toeren. Hier hangen reproducties van alle schilderijen die Claude Monet ooit maakte in de Zaanstreek.

Door Ivo Laani.laan@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 16:52 (Update 31-8-2016, 16:52)

Vijf vrijwilligers houden de boel draaiende van donderdag tot en met zondag. En dat is best aanpoten, zegt vrijwilliger Saskia Bax. ,,Eigenlijk zouden we een stuk of tien vrijwilligers willen hebben’’, doet ze en passant een oproep aan vrijwilligers om zich te melden.

Op een gewone doordeweekse...