Kleurenbuurt verliest icoon

ZAANDAM - De renovatie van de vier flats in de Kleurenbuurt heeft voor aanvang al schade opgelopen. Voorzitter Joop Glas van de bewonerscommissie is uit onvrede na bijna een kwart eeuw afgetreden.

Door Rob Swart - 31-8-2016, 16:31 (Update 31-8-2016, 16:31)

Al tientallen jaren is een van de grote ergernissen van Glas dat de bewoners van elke flat evenveel betalen voor hun verwarming. Of ze de radiatoren nou uit hebben staan, of stoken met het raam open, de prijs is voor iedereen gelijk. Dat komt omdat in elk gebouw een verwarmingsinstallatie...