Colonne van 7,5 kilometer lengte

Archieffoto De Truckrun rijdt zaterdag weer 46 kilometer door de Zaanstreek.

ZAANSTREEK - Een opmerkelijk en populair fenomeen dat in de jaren tachtig zijn intrede deed in Nederland: de Truckrun. Bijna elk weekend rijdt er ergens in het land wel een colonne vrachtwagens, met geestelijk en lichamelijk gehandicapten als bijrijder in de cabine. Al toeterend en zwaaiend hebben zij de dag van hun leven.

Door José Pietens - 31-8-2016, 15:52 (Update 31-8-2016, 15:52)

Komende zaterdag houdt stichting Globetruckers - opgericht in 2007 - haar tweejaarlijkse Truckrun door de Zaanstreek. Rond de 120 vrachtwagenchauffeurs rijden met evenzoveel bijrijders - cliënten van de Prinsenstichting - een route van 46 kilometer door alle Zaanse plaatsen. Drukke kruispunten worden afgezet om de 7,5 kilometer lange colonne vrije doorgang te geven. Dat levert voor het andere verkeer vijftien tot twintig minuten vertraging op. Toeval wil dat het nieuwe AZ-complex in Wijdewormer én sportpark De Omzoom in Saendelft diezelfde dag worden geopend. ,,Het zal er wel druk zijn. En wij komen met onze vrachtwagens langs béide plekken’’, zegt Melgert Rink van Globetruckers.

De Zaandammer is een van de drie bestuursleden die de tocht organiseert. Er komt een hoop bij kijken, zegt hij. ,,Normaal gesproken beginnen we altijd in januari. Maar dit jaar moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. In 2014 hadden we het evenemententerrein in Wormer als vaste stek. Achteraf kwam de gemeente Wormerland met een gepeperde rekening van zeven-, achthonderd euro. Dat viel zwaar op ons dak. Pas in mei hadden we een alternatief gevonden, bij Duyvis. Toen moesten we al het andere werk in drie maanden proppen. Stressen, maar het is ons weer gelukt.’’