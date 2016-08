Iedere tattoo is bij Vonk een kunstwerk

foto ella Tilgenkamp Manon Vonk in haar tattoostudio in de Peperstraat. ,,Ik heb het altijd leuk gevonden om mooie dingen te maken.’’

PURMEREND - ,,Op de middelbare school maakte ik al tekeningen op de armen van mijn vriendinnen. En binnenkort komt één van die vriendinnen bij mij langs om een echte tattoo te zetten. Ja, dat vind ik geweldig.’’

Door Kevin de Vries - 31-8-2016, 14:48 (Update 31-8-2016, 14:48)

Manon Vonk (32), geboren in Purmerend en woonachtig in Amsterdam, heeft sinds kort haar eigen tattoozaak aan de Peperstraat in Purmerend: Le Nou Tattoo. Een zaak die opvallend anders is dan veel andere tattooshops. ,,Dat is een bewuste keuze. Veel tattoostudio’s zijn donker. Mensen durven...